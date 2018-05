Ruck, qui s'entraîne au Centre de haute performance en Ontario et qui mène le classement cumulatif des Pro Swim, a arrêté le chrono à 53,42 s, son 4e temps à vie. La championne du monde l’Américaine Simone Manuel a pris le 2e rang en 53,84 s et sa compatriote Margo Geer a complété le podium en 54,40 s.

Deux autres Canadiennes étaient dans la finale. Kayla Sanchez a pris la 6e place en 54,62 et Rebecca Smith a terminé 7e en 55,27 s. Les deux nageuses s’entraînent également au CHP-Ontario.

Lors des préliminaires, Ruck avait réussi le deuxième temps en 54,35 s derrière Manuel (54,20 s). Manuel est la cochampionne olympique de 2016, avec l'Ontarienne Penny Oleksiak.

Le mois dernier, Ruck a remporté huit médailles aux Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast. Elle a égalé le total remporté par le Canadien Ralph Hutton (1966) et les Australiennes Emily Seebohm (2010) et Susie O’Neill (1998) pour le plus grand nombre de médailles remporté dans les mêmes Jeux. Elle y a aussi amélioré deux records canadiens.

La nageuse de 17 ans de Kelowna, C.-B., est aussi double médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio 2016 dans les deux relais en style libre.

Au 100 m papillon, Rebecca Smith a pris le 4e rang avec un temps de 59,01 s.

La compétition se poursuit jusqu’à samedi.