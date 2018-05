Victor Cabrera, Rudy Camacho, Zakaria Diallo et Kyle Fisher sont tous sur le carreau en raison de diverses blessures, tandis que Daniel Lovitz brillera par son absence à la suite d'un carton rouge obtenu samedi contre l'Union de Philadelphie (3-5-2).

Michael Petrasso est quant à lui un cas douteux pour la visite du Galaxy de Los Angeles (3-6-1) et de Zlatan Ibrahimovic. Rappelons également que Thomas Meilleur-Giguère fait l'objet d'un prêt au Fury d'Ottawa.

C'est vrai qu'à tour de rôle on a enchaîné pas mal de petits soucis. Dans notre situation, ça ne nous a pas aidés. Ça fait partie de la saison, il faut faire avec [cette réalité], comme on dit. [...] On n'a pas le choix de s'adapter. Rod Fanni, défenseur de l'Impact de Montréal

Fanni, qui a récemment effectué un retour au jeu après s'être retrouvé sur la liste des éclopés, a quitté l'entraînement de jeudi avant ses coéquipiers par mesure préventive dans le but d'« être en bonne forme ce week-end ».

L'arrière français « n'a pas voulu forcer plus que ça puisqu'on ne sait jamais ».

Défait à six reprises lors de ses sept derniers duels, dont deux fois la semaine passée, l'Impact a creusé un trou dans lequel il tente de s'extirper avant qu'il ne soit trop tard.

« On est conscients qu'on a déçu beaucoup de gens. Chaque match, on a à coeur de renverser la vapeur, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de [séances] vidéo, qu'on travaille fort à l'entraînement aussi , a commenté Fanni.

« C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à régler, on corrige chaque fois. Mais après, il y a aussi les intentions de chacun de vouloir faire mieux, de se dépasser davantage et peut-être parfois d'être plus altruiste. Tout le monde peut en donner un peu plus, même à l'extérieur du terrain. Il y a le terrain, c'est important, mais il y a toute la préparation, que ce soit la nutrition, le sommeil, etc. »