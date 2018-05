Le capitaine de l’équipe canadienne, Connor McDavid, s’est fait complice du but gagnant marqué par Ryan O Reilly, en avantage numérique. McDavid, meilleur marqueur du Canada dans ce tournoi, a terminé la rencontre avec trois passes.

Le Canada a maintenant rendez-vous avec le gagnant du match entre la Finlande et la Suisse. Les Finlandais avaient infligé un revers de 5 à 1 aux représentants de l'unifolié en phase préliminaire, son seul en temps réglementaire.

Le défenseur Colton Parayko a ouvert la marque pour le Canada à la cinquième minute de jeu en avantage numérique. Le défenseur des Blues de St. Louis a décoché un lancer frappé foudroyant de la ligne bleue pour déjouer le gardien Igor Shestyorkin.

Vingt-cinq minutes plus tard, la troupe de Bill Peters a su capitaliser de nouveau avec un homme en plus pour prendre l'avance 2-0. Ryan Nugent-Hopkins a marqué dans un trou béant créé à la droite du gardien russe par une savante passe de McDavid, sa deuxième de la rencontre.

Puis, les Russes ont réussi deux buts en moins de cinq minutes pour ramener les deux équipes à égalité 2-2 avant la fin du deuxième tiers. Les attaquants Ilya Mikheyev et Alexander Barabanov ont déjoué Darcy Kuemper.

Les Russes ont comblé leur retard à deux reprises en troisième période pour forcer la prolongation. Sergei Andronov et Artem Anisimov ont répliqué respectivement aux buts de Kyle Turris et de Pierre-Luc Dubois. C’était à ce moment 4 à 4.

Chez les Russes, Anisimov a inscrit un but pour terminer la rencontre avec deux points. Nikita Zaitsev a aussi distribué trois passes dans ce match.

Les gardiens ont connu une journée occupée. Darcy Kuemper a bloqué 26 des 30 tirs dirigés vers lui. Plus occupé, le gardien Igor Shestyorkin a fait face à 41 lancers, dont 15 en troisième période.

Les Américains en demi-finales

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane a récolté deux buts contre la République tchèque pour permettre aux Américains de passer en demi-finales.

Kane a donné la victoire aux siens avec son 10e but du tournoi.

Les États-Unis ont mené 2-0 en première période grâce au premier but de Patrick Kane et à celui de Cam Atkinson. Ils ont cependant vu les Tchèques Michal Repik et Martin Necas égaliser la marque après 40 minutes de jeu.

Les États-Unis devront attendre l’issue du match opposant la Suède à la Lettonie pour connaître leurs prochains adversaires.