Pospisil, tête de série no 3, a battu l'Australien Max Purcell en deux manches de 6-2 et 6-3, tandis que Peliwo a eu plus de mal à défaire le Sud-Coréen Duckhee Lee en trois manches de 4-6, 6-2 et 6-4.

Pospisill affrontera au prochain tour l'Américain Marcos Giron, 351e au classement de l'ATP. Une place en demi-finales est tout à fait envisageable.

Peliwo aura la tâche plus ardue, car il se mesurera à l'Américain Mackenzie McDonald (no 6) et 110e du monde.

Comme les deux joueurs canadiens ne sont pas dans la même moitié du tableau, ils ne s'affronteront qu'en finale, s'ils se rendent jusque-là.

Félix Auger-Aliassime a quant à lui décroché son laissez-passer pour les quarts de finale d'une compétition portugaise pour une deuxième semaine de suite. Le Québécois a éliminé Joao Domingues 6-4 et 7-5 au tournoi Challenger de Lisbonne.

Auger-Aliassime tentera maintenant de franchir une étape de plus qu'au Challenger de Braga. Il se mesurera à un autre Portugais, Pedro Sousa (no 4), classé 129e sur le circuit.

Du côté de La Bisbal, en Espagne, l'Ontarienne Bianca Vanessa Andreescu s'est inclinée en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-7 (4/7) devant la Suisse Jil Teichmann (no 2) en huitièmes de finale.

Andreescu menait pourtant 4-2 dans l'ultime manche, mais sa rivale n'avait pas dit son dernier mot.