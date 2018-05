Pospisil, tête de série no 3, a battu l'Australien Max Purcell en deux manches de 6-2 et 6-3, tandis que Peliwo a eu plus de mal.

Il a battu le Sud-Coréen Duckhee Lee en trois manches de 4-6, 6-2 et 6-4.

Pospisill affrontera au prochain tour l'Américain Marcos Giron, 351e au classement de l'ATP. Une place en demi-finales est tout à fait envisageable.

Peliwo aura la tâche plus ardue, car il se mesurera à l'Américain Mackenzie McDonald, 6e tête de série et 110e du monde.

Les deux joueurs canadiens n'étant pas dans la même moitié du tableau, ils ne s'affronteront qu'en finale, s'ils se rendent jusque là.

Plus de détails à venir.