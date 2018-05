La première tête de série s’est ainsi vengé de son échec subi en huitièmes de finale de la Coupe Rogers à Montréal. Le Canadien l’avait surpris en trois manches devant un public conquis par ce fait d’armes.

Se mesurer au roi de la terre battue sur sa surface fétiche est une autre paire de manches. La jeune sensation de 19 ans, 29e mondial, l’a appris à ses dépens.

« Rafa a joué incroyablement bien aujourd'hui. Il était juste trop fort pour moi », a-t-il déclaré.

Je n'ai pas si mal joué, surtout durant la première manche où j'ai été compétitif. La terre est plus lente qu'à Madrid, mais je ne vais pas me plaindre de ça. Je pense que j'aurais pu avancer un peu plus, prendre la balle un peu plus tôt. Mais il m'a repoussé un peu trop loin. Denis Shapovalov

Demi-finaliste au Masters de Madrid le week-end dernier, Shapovalov a effacé huit balles de bris avant de voir Nadal prendre l’ascendant à la neuvième, au septième jeu de l'engagement initial.

Le rouleau compresseur majorquin en marche, le Canadien n’a pu que constater les dégâts. Le septuple champion du tournoi italien, en quête d’un premier sacre depuis 2013, a amorcé le second acte avec huit points consécutifs.

Le favori s'est ressaisi avec un taux de réussite de 75 % (3 en 4) pour les occasions de bris après la pause. Shapovalov a manifesté sa frustration à quelques reprises durant cette manche totalement à l'avantage de son rival.

Malgré une belle résistance d'entrée de jeu, l'Ontarien s'est vite retrouvé à court d'arguments.

Il n'a pas besoin de mes conseils, il est bon partout. Il a juste besoin d'un peu de temps, mais peut-être même pas beaucoup. Il est prêt. Rafael Nadal

« C'est un beau compliment venant d'une telle légende, a répondu Shapovalov. J'ai vu pourquoi il était si dur à battre sur ce court. Ce qu'il fait sur cette surface depuis des années, c'est inhumain. »

Nadal a rendez-vous vendredi avec Fabio Fognini. L'Italien a déjà renversé la première tête de série à Rome à trois reprises, dont deux fois sur la terre battue en 2015. L'Espagnol a toutefois gagné 10 des 13 confrontations.

Fognini a poursuivi son beau parcours devant les siens. Le voici en quarts de finale grâce à sa victoire sur l'Allemand Peter Gojowczyk en deux manches identiques de 6-4.

Encore une fois, le bouillant Italien a su contenir (à peu près) ses émotions pour l'emporter. Il a en effet cassé une raquette dans le second engagement et a reçu un avertissement.

Le champion en titre Alexander Zverev (no 2) a également continué sa route. L'Allemand a défait Kyle Edmund 7-5 et 7-6 (13/11) à l'issue d'un duel, où le Britannique s'est accroché.

Zverev vise un quatrième triomphe dans un tournoi de la série Masters 1000. Il a été couronné à Madrid dimanche dernier.

Par ailleurs, l'Argentin Juan Martin Del Potro (no 5) a abandonné face au Belge David Goffin (no 9). La « tour de Tandil » était menée 2-6 et 5-4 lorsqu'elle a rendu les armes.

Goffin se mesurera maintenant à Zverev avec à l'enjeu un billet pour le carré d'as.

Halep avance sans jouer

Chez les femmes, la Roumaine Simona Halep (no 1) est la première joueuse qualifiée pour les quarts de finale. Elle a obtenu son billet grâce au forfait de l'Américaine Madison Keys (no 13) qui souffre de douleurs aux côtes.

La no 1 au classement mondial, et finaliste à Rome en 2017, a passé très peu de temps sur les terrains jusqu'ici. Lors de son entrée en lice, elle n'avait perdu qu'un petit jeu contre la Japonaise Naomi Osaka (6-1 et 6-0).

Elle affrontera la gagnante du match entre la Française Caroline Garcia (no 7) et l'Américaine Sloane Stephens (no 9).

Halep avait besoin d'atteindre les quarts de finale pour garder sa place au sommet de la WTA.

L'Ukrainienne Elena Svitolina (no 4), tenante du titre, a su garder son calme pour atteindre les quarts de finale. Elle a fait preuve de patience pour vaincre la jeune Russe Daria Kasatkina (no 14) en trois manches de 0-6, 6-3 et 6-2.

La 4e raquette mondiale a connu la pire entrée en matière possible et a perdu la manche en 21 minutes. Elle a ensuite pris le contrôle de la rencontre en brisant le service de son adversaire à trois reprises dans les deux derniers actes.

En quarts de finale, Svitolina affrontera l'Allemande Angelique Kerber (no 11), tombeuse de la Grecque Maria Sakkari en deux manches identiques de 6-1.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Yifan Xu ont remporté leur premier match du tournoi 6-4 et 6-3. Le tandem passe donc en quarts de finale.

