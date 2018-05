La no 1 au classement mondial, et finaliste à Rome en 2017, a passé très peu de temps sur les terrains jusqu'ici.

Lors de son entrée en lice, elle n'avait perdu qu'un petit jeu contre la Japonaise Naomi Osaka (6-1, 6-0).

Elle affrontera la gagnante du match entre la Française Caroline Garcia (7e) et l'Américaine Sloane Stephens (10e).

Halep avait besoin d'atteindre les quarts de finale pour garder sa place au sommet de la WTA.

Keys a aussi déclaré forfait pour le double, où elle était jumelée à Venus Williams.

De son côté, l'Ukrainienne Elena Svitolina, tenante du titre, a su garder son calme pour se qualifier pour les quarts de finale. Elle a fait preuve de patience pour vaincre la jeune Russe Daria Kasatkina en trois manches de 0-6, 6-3 et 6-2, jeudi.

La 4e raquette mondiale a connu la pire entrée en matière possible et a perdu la manche en 21 minutes. Elle a ensuite pris le contrôle de la rencontre en brisant le service de son adversaire à trois reprises dans les deux dernières manches.

En quarts de finale, Svitolina affrontera l'Allemande Angelique Kerber ou la Grecque Maria Sakkari.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Xifan Xu ont remporté leur premier match du tournoi, en deux manches de 6-4 et 6-3, et passent en quarts de finale.

Les premiers quarts de Fognini

Chez les messieurs, Fabio Fognini continue son beau parcours. Le voici en quarts de finale grâce à sa victoire sur Peter Gojowczyk en deux manches de 6-4 et 6-4.

Encore une fois, le bouillant Italien a su contenir (à peu près) ses émotions pour l'emporter. Il a en effet cassé une raquette dans la deuxième manche et a reçu un avertissement.

C'est la première fois que Fognini atteint les quarts à sa 11e participation dans sa capitale. Il attend de connaître son prochain adversaire, ce sera Rafael Nadal ou Denis Shapovalov.

Autres résultats du jour

Simple dames (3e tour) :