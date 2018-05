Celui qui a marqué deux buts dans un deuxième match de suite sait trop bien que son club a erré en fin de match, alors que les Jets ont ouvert la machine et réduit l’écart à 3-2.

<< On a juste relaxé, explique l’attaquant de Cap-Rouge. Tout le monde était sur les talons et avait peur que les Jets marquent le prochain but. On apprend dans ces situations. Il ne faut pas que tu changes ta game. Il faut que tu continues à avoir de l’échec-avant, à bien jouer défensivement et à ne pas donner de chance en zone défensive. Si on avait fait ça, on n’aurait pas pousser Flower à faire des arrêts incroyables. >>

Vrai que le gardien des Knights, Marc-André Fleury, a réussi des petits miracles devant sa cage, repoussant 15 tirs en deuxième période tout comme au troisième tiers. Mais ce sont les deux arrêts spectaculaires contre Mark Scheifele qui ont animé les discussions de vestiaire.

Un moment-clé pour l’entraîneur-chef des Golden Knights, Gerard Gallant.

<< C’est Fleury! Il a été brillant en séries et toute la saison pour nous. C’est celui qui a du plaisir sur la glace. Moi, je sue derrière le banc. Lui, il s’amuse. >>

Le gardien de Sorel s’est même permis d’aller chatouiller l’oreille du capitaine des Jets, Blake Wheeler, lors d’un brasse-camarade.

<< J’ai fait ça? >>, a blagué Fleury, tout sourire en conférence de presse.

Le gardien de 33 ans est au sommet de son art ce printemps, et il a le bonheur facile. Ce réel plaisir de jouer, Fleury dit l’avoir ressenti en début de carrière, puis à la fin de son séjour à Pittsburgh. Ses débuts à Las Vegas le comblent.

<< La saison qu’on a eue, les attentes de notre équipe qui étaient basses, puis d’avoir réussi à surmonter ça, d’avoir été constant toute la saison en équipe, de s’être taillé une place en séries, d’avoir battu deux clubs, d’être rendu en finale de conférence, ce n’est pas facile, c’est l’fun. Je suis fier. Je suis content de faire partie de cette équipe-là . >>

Mais la route vers le St-Graal n’est pas terminée. Son coéquipier, Jonathan Marchessault, tient à le rappeler.

<< Nous sommes à deux victoires de la finale de la Coupe Stanley. Mais on ne regarde pas trop loin. On se concentre sur le prochain match. Le sentiment est l’fun, mais notre troisième période est moins l’fun. Ça va nous garder les deux pieds sur terre pour mieux rebondir au quatrième match. >>

Tourner la page

Les Jets se retrouvent donc en déficit pour la première fois du bal printanier. S’ils se promettent d’oublier ce match, ils reconnaissent la valeur du gardien qu’ils affrontent.

<< C'est l'un des meilleurs gardiens de la ligue, avoue Mark Scheifele, déjoué savamment par Fleury en fin de match. >>

Pour Tylers Myers, il s’agit simplement d’amorcer le prochain match comme Winnipeg a amorcé la dernière période. Les buts vont finir par rentrer.

Le gardien des Jets, Connor Hellebuyck, qui a commis une mauvaise sortie sur le but de James Neal, préfère parler de malchance.

<< J’ai fait ce jeu toute la saison. Je n’ai pas fait de cadeau trop souvent cette année. Il faut oublier tout ça. >>

<< Ce n’est pas comme si on avait perdu la série, a ajouté celui qui dispute ses premières séries. On a simplement perdu un autre match. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Non. Ils se battent autant que nous. Nous devons simplement continuer de travailler. >>

Le quatrième duel de cette finale de l’Ouest sera présenté vendredi à 20h00, heure de l’Est.