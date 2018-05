J.A. Happ a atteint les sentiers à trois reprises et a permis à seulement deux coureurs d'y accéder en sept manches au monticule.

Happ (5-3) a accordé deux coups sûrs et a retiré 10 frappeurs sur des prises. Le lanceur gaucher a également frappé deux coups sûrs et soutiré un but sur balles lors de son premier match de plus d'un coup sûr depuis 2011, avec les Astros de Houston également au Citi Field.

Les Blue Jays présentaient un dossier de 0-12 face aux Mets à New York, la pire séquence contre la même équipe en matchs interligues, selon l'Elias Sports Bureau.

Brandon Nimmo a cogné un circuit contre Danny Barnes après deux retraits en neuvième manche, pour permettre aux Mets (20-19) d'éviter le blanchissage.

Justin Smoak, Teoscar Hernandez et Richard Urena ont frappé un circuit et produit trois points chacun pour les Jays, qui ont réussi 15 coups sûrs.

Les Blue Jays (22-21) avaient marqué en moyenne 2,8 points à leurs 11 rencontres précédentes,dont huit se sont traduites par des défaites.