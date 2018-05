Fognini, 21e au classemnent ATP, l'a emporté en trois manches de 6-4, 1-6, 6-3, au deuxième tour du tournoi, mercredi.

Il y a moins d'une semaine, Thiem, no 8 au monde, avait battu Rafael Nadal sur la terre battue madrilène en quarts de finale.

Mercredi, il n'a pas su contenir la fougue de Fognini particulièrement inspiré. Avec des coups spectaculaires, l'imprévisible Italien s'est montré sous son meilleur visage.

Dans la manche décisive, Fognini, connu pour avoir les nerfs fragiles, a gardé son calme et s'est s'imposé après un peu plus de deux heures de combat.

Au contraire, c'est Thiem qui a perdu son calme et qui a cassé sa raquette quand son adversaire a obtenu trois balles de match.

En huitièmes de finale, Fognini affrontera l'Allemand Peter Gojowczyk (53e au classement ATP).

Halep sans forcer

La Roumaine Simona Halep a bien commencé son parcours au Masters de Rome Elle a défait la Japonaise Naomi Osaka 6-1 et 6-0, au deuxième tour, mercredi.

La rencontre a été en sens unique, et la première tête de série l'a emporté sans forcer.

La no 1 au classement mondial avait atteint la finale à Rome en 2017.

C'était le cinquième affrontement entre les deux joueuses, et Osaka avait gagné le dernier, en demi-finale du tournoi d'Indian Wells.

Halep voulait-elle prendre sa revanche? Elle a surclassé son adversaire en 59 minutes.

Par contre, l'Américaine Sloane Stevens a dû puiser dans ses réserves pour éliminer Kaia Kenapi.

Stevens (no 9) a éliminé l'Estonienne en trois manches de 6-0, 5-7 et 6-4.

Kanepi s'est avérée une adversaire beaucoup plus coriace que prévu, et l'Américaine a été soulagée de s'en sortir au bout de 2 heures et 17 minutes de combat.

Autres résultats :

Simple messieurs (2e tour):

Albert Ramos (ESP) bat John Isner (USA/no 8) 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Simple dames (2e tour) :