Nadal a battu Damir Dzumhur, de Bosnie-Herzégovine, en deux manches de 6-1 et 6-0.

Le favori du tournoi a limité les erreurs de frappe, tandis que Dzumhur, 31e au classement mondial, a commis 29 fautes directes dans un affrontement à sens unique qui a duré 60 minutes.

Au prochain tour, Nadal affrontera le vainqueur du match entre le Canadien Denis Shapovalov et le Néerlandais Robin Haase, qui sera disputé plus tard mercredi.

Thiem, du meilleur au pire

L'Autrichien Dominic Thiem (no 6) avait réussi à vaincre Nadal en quarts de finale à Madrid. Mercredi, à Rome, Thiem s'est fait sortir d'entrée par l'Italien Fabio Fognini.

Fognini, 21e au classemnent ATP, l'a emporté en trois manches de 6-4, 1-6, 6-3, au deuxième tour du tournoi.

Avec des coups spectaculaires, l'imprévisible Italien, vêtu de façon flamboyante, s'est montré sous son meilleur visage.

Fabio Fognini Photo : Getty Images/Julian Finney

Dans la manche décisive, Fognini, connu pour avoir les nerfs fragiles, a gardé son calme et s'est s'imposé après un peu plus de deux heures de combat. Au contraire, c'est Thiem qui a perdu son calme et qui a cassé sa raquette quand son adversaire a obtenu trois balles de match.

En huitièmes de finale, Fognini affrontera l'Allemand Peter Gojowczyk.

Novak Djokovic, tête de série no 11 du tournoi, a visiblement retrouvé ses sensations.

Il a gagné son deuxième match sur la terre battue romaine en deux manches de 6-4 et 6-2 face à Nikoloz Basilashvili.

Classé 74e au monde, le Géorgien a été battu en 77 minutes par Djokovic qui l'a emporté à sa deuxième balle de match, sur une double faute de son adversaire.

Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 41e au classement mondial, qui devra vite se remettre de son combat épique face à John Isner.

Halep sans forcer

La Roumaine Simona Halep (no 1) a bien commencé son parcours dans la capitale italienne. Elle a défait la Japonaise Naomi Osaka 6-1 et 6-0, au second tour.

La no 1 au classement mondial avait atteint la finale à Rome en 2017.

C'était le cinquième affrontement entre les deux joueuses, et Osaka avait gagné le dernier, en demi-finale du tournoi d'Indian Wells.

Par contre, l'Américaine Sloane Stevens (no 9) a dû puiser dans ses réserves pour éliminer l'Estonienne Kaia Kenapi en trois manches de 6-0, 5-7 et 6-4.

Autres résultats :

Simple messieurs (2e tour):

Albert Ramos (ESP) bat John Isner (USA/no 8) 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Simple dames (2e tour) :