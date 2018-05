La rencontre a été en sens unique, et la première tête de série l'a emporté sans forcer.

La no 1 au classement mondial avait atteint la finale à Rome en 2017.

C'était le cinquième affrontement entre les deux joueuses, et Osaka avait gagné le dernier, en demi-finale du tournoi d'Indian Wells.

Halep voulait-elle prendre sa revanche? Elle a surclassé son adversaire en 59 minutes.

Par contre, l'Américaine Sloane Stevens a dû puiser dans ses réserves pour éliminer Kaia Kenapi.

Stevens (no 9) a éliminé l'Estonienne en trois manches de 6-0, 5-7 et 6-4.

Kanepi s'est avérée une adversaire beaucoup plus coriace que prévu, et l'Américaine a été soulagée de s'en sortir au bout de 2 heures et 17 minutes de combat.

Autres résultats

Simple dames (2e tour) :