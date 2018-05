Les Blue Jays de Toronto ont essuyé un humiliant revers de 12-2 contre les Mets, mardi soir à New York. Les Jays (21-21) ont été limités à six coups sûrs par trois lanceurs des Mets (20-18), dont le partant Noah Syndegaard (3-1). Jaime Garcia (2-3) a été débité du revers. Il a accordé 6 points sur 6 coups sûrs en trois manches et un tiers.