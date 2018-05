Réclamé au ballottage du Canadien en février 2017, Barberio a disputé 34 matchs l’an dernier et a été limité à 46 rencontres cette saison en raison de blessures.

Le défenseur de 28 ans a raté les mois de février et mars, mais il est revenu juste à temps pour les séries.

Il a participé aux six matchs éliminatoires de l’Avalanche et a été le troisième joueur le plus utilisé de l’équipe avec un peu plus de 22 minutes de temps de jeu.

En 46 matchs cette saison, il a récolté 13 points, un sommet personnel.

Le vice-président et directeur-gérant de l’Avalanche, Joe Sakic a déclaré que Barberio avait ajouté de la profondeur à la défense de son équipe.

« Il a joué d’importantes minutes pour nous et il a été un joueur important en désavantage numérique. Nous sommes heureux de l’avoir sous contrat pour les deux prochaines saisons. »