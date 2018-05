Vétérane de quatre Jeux olympiques, Nicoll, 34 ans, a obtenu son meilleur résultat à Vancouver en 2010 devant les siens avec une 6e place.

Pour son dernier tour de piste, à Pyeongchang, la jeune femme de Whistler en Colombie-Britannique a pris le 18e rang de la compétition.

« Je ressens un mélange d'émotions. J'ai un sentiment d'apaisement après les Jeux de Pyeongchang, mais je suis triste de quitter l'équipe, a fait savoir Nicoll par voie de communiqué. Prendre ma retraite a été ma propre décision, et non en raison d’une blessure ou parce que je n’ai pas réussi à me qualifier (pour les JO). Je quitte le surf des neiges la tête haute. »

Nicoll avait subi une sévère commotion cérébrale lors des Jeux de Sotchi en 2014 et avait effectué un retour à la compétition 18 mois plus tard.

« Je n'ai aucun regret. Ma chute en 2014 m'a beaucoup appris sur moi-même; je suis une personne motivée, concentrée, dédiée et tenace. Je suis très fière de mes accomplissements », a ajouté la planchiste de Whistler.

Mercedes Nicoll continuera de s’impliquer au sein de la fédération nationale en tant que présidente du conseil des athlètes.

La Britanno-Colombienne a fait ses débuts en Coupe du monde en 1999. En 67 départs sur le circuit, Nicoll est montée sur le podium à 8 reprises (0-2-6). Elle a également pris part à sept Championnats du monde, son meilleur résultat est une 8e place en 2011 à La Molina, en Espagne.