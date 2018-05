Ses forfaits aux tournois de Rome et Madrid avaient fait surgir des doutes sur sa participation au tournoi de la porte d'Auteuil.

« Elle fait des progrès impressionnants », a-t-il affirmé.

La joueuse de 36 ans tente un retour sur le circuit depuis février après plus d'un an d'absence en raison de la naissance de sa fille.

« Elle frappe déjà très bien la balle et son corps redevient comme il l'était, a constaté Mouratoglou. L'objectif, c'est qu'elle revienne encore plus forte qu'avant. »

La joueuse aux 23 titres du grand chelem arrivera à court de matchs à Rolad-Garros. Elle n'est plus apparue en compétition depuis la fin du mois de mars et n'a plus joué sur terre battue depuis sa finale perdue à Paris en 2016.

« Elle revient évidemment pour gagner, et l'attente a été longue, a-t-il insisté. Alors, elle entamera certainement Roland-Garros avec un mélange de stress, parce qu'elle voudra bien réussir, et d'envie, parce que c'est pour jouer ces tournois qu'elle a fait tant d'efforts pour revenir. »