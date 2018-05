Cet ancien de coureur de demi-fond multiplie les 2es positions depuis qu’il est passé chez les professionnels.

Il a donc attaqué son premier grand tour de la saison avec comme objectif avoué d’inscrire sa première victoire sur le circuit mondial.

Il est venu bien près d’atteindre son but mardi lors de la 4e étape, alors qu’il a été coiffé au fil d’arrivée par le Belge Tim Wellens.

Mais cette autre deuxième place, une 7e depuis 2015, ne fait que confirmer que la victoire n’est pas loin.

« Le but pour moi était de gagner une étape. J’étais content de la 2e place lors de la 4e étape, mais je veux vraiment gagner. Tout le monde veut gagner et je considère que c’est peut-être une occasion perdue », a-t-il raconté à Radio-Canada Sports, lundi.

« Il reste deux semaines et il devrait y avoir d‘autres occasions de gagner une étape et d’améliorer mon classement. »

Comme il est 10e au classement général, les équipes des meneurs l’ont à l’œil et ne le laisseront pas filer, car Woods a démontré l’an dernier qu’il avait l’étoffe pour menacer lors des courses à étapes avec une 7e position au classement du Tour d’Espagne l'été dernier.

Woods en est conscient et ne déroge pas de son objectif.

« Je veux prendre des plus gros risques pour gagner une étape. Si je prends un gros risque et je perds cinq minutes parce que j’ai attaqué au début d’une montagne, ça ne me dérange pas. »

Les prochaines véritables étapes de montagne, dont celle de samedi qui se terminera au sommet du terrible Monte Zoncolan, n’auront lieu que le week-end prochain, mais d’ici là, Woods a un œil sur celle de mercredi qui se termine avec une belle ascension qui pourrait bien le servir.

« Mercredi est une étape qui m’intéresse beaucoup, car elle est vraiment similaire à la 4e étape où je me suis classé 2e. »

Entretemps, les cyclistes vont s’attaquer à la plus longue étape du tour, 239 kilomètres entre Penne et Gualdo Tadino.

Le meneur au classement général est toujours le jeune Britannique, Steven Yates qui a 32 secondes d’avance sur le Colombien Esteban Chaves et 38 secondes sur le Néerlandais Tom Dumoulin.