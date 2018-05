Onzième tête de série au Masters disputé au Foro Italico, Djokovic a remis une copie plutôt propre pour écarter l’Ukrainien en deux manches de 6-1 et 6-3 en à peine 55 minutes.

L’ancien patron du tennis mondial court toujours après son niveau d’excellence, mais qu’il tarde à retrouver, particulièrement au service. Il a d'ailleurs changé sa motion dans les derniers mois pour la seconde fois de sa carrière.

Face au 54e joueur mondial, il a mis en jeu les deux tiers de ses premières balles de service (67 %) et a remporté 80 % des points. Djokovic a également réussi six as et n’a commis aucune double faute.

Au deuxième tour, il affrontera Nikoloz Basilashvili ou Filippo Baldi, deux joueurs issus des qualifications.

Djokovic est tombé de six échelons au classement à la parution du classement de l’ATP lundi. Il se trouve maintenant au 18e rang, son pire classement depuis l’automne de ses 19 ans, en octobre 2006.

Kei Nishikori a aussi franchi le premier tour sans encombre grâce à une victoire de 7-6 (7/5) et 6-4 sur l’Espagnol Feliciano Lopez.

Sur la terre romaine, le Japonais, aujourd’hui 24e joueur mondial, a mis fin à une courte séquence de deux défaites d’affilée dès le premier tour d’une compétition, à Barcelone et à Madrid.

Un défi de taille l’attend pour son prochain match contre le Bulgare Grigor Dimitrov (no 3).

Résultats de premier tour :