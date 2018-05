Le samedi 16 juin à 15 h, Nadal abaissera le drapeau tricolore pour lancer officiellement la 86e édition de cette célèbre épreuve.

Il succède dans ce rôle à de grands noms de toutes les sphères de la planète chic, notamment Alain Delon, Jacky Ickx, Raymond Poulidor, Albert de Monaco, Luc Besson et Brad Pitt.

« Je suis impatient de découvrir ce nouveau terrain de jeu si spectaculaire, ses pilotes et ses principaux acteurs, a-t-il dit. Nous partageons tous le goût de la compétition.

« C’est pourquoi cette expérience me ravit d’avance, et je peux vous assurer que lorsque j’agiterai le drapeau pour donner le départ, ce sera avec la plus grande fierté et une immense émotion », a-t-il ajouté.

L'Automobile Club de l'Ouest a également annoncé que le Belge Jacky Ickx, ancien pilote de F1 et d'endurance, prendra le volant de la voiture officielle pour la procédure de départ.

Rappelons que Fernando Alonso, deux fois champion du monde de F1, participera aux 24 heures du Mans pour la marque Toyota, dans la TS050 Hybrid. Il a remporté le 5 mai les 6 heures de Spa-Francorchamps avec ses coéquipiers Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima.