La demi-finale du joueur canadien à Madrid l'a fait grimper de 14 places, et le voici pour la première fois dans le top 30, à 19 ans.

Shapovalov a connu un beau parcours et a même éliminé à leur premier affrontement son compatriote Milos Raonic, qui a pu monter de deux échelons en raison de ses derniers résultats.

Photo : Getty Images/Julian Finney

Volontairement absent des tournois sur terre battue, le Suisse a récupéré sa couronne en raison de la défaite de Rafael Nadal en quarts de finale du Masters espagnole, où il était tenant du titre.

Federer compte 1720 points d'avance sur l'Espagnol.

Novak Djokovic chute de six places après son élimination dès le deuxième tour et pointe au 18e rang mondial. Il n'avait plus été aussi mal classé depuis le 8 octobre 2006.

Vainqueur sur la terre madrilène, Alexander Zverev reste au 3e rang.

Le finaliste Dominic Thiem (8e) est mal payé, car il perd une place au profit de Kevin Anderson, qu'il a pourtant écarté en demi-finales.

À 31 ans, le Sud-Africain atteint ainsi son meilleur classement.

Classement de l'ATP au 14 mai :

1. Roger Federer (SUI) 8670 pts (+1)

2. Rafael Nadal (ESP) 6950 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 6015

4. Grigor Dimitrov (BUL) 4 870

5. Marin Cilic (CRO) 4 770

6. Juan Martin Del Potro (ARG) 4 540

7. Kevin Anderson (RSA) 3 660 (+1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3 545 (-1)

9. John Isner (USA) 3 305

10. David Goffin (BEL) 2 930

11. Pablo Carreno Busta (ESP) 2 280

12. Sam Querrey (USA) 2 220 (+1)

13. Roberto Bautista Agut (ESP) 2 210 (+1)

14. Jack Sock (USA) 2 155 (+1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2 130 (+1)

16. Lucas Pouille (FRA) 1 995 (+2)

17. Tomas Berdych (CZE) 1 980

18. Novak Djokovic (SRB) 1 905 (-6)

19. Kyle Edmund (ENG) 1 905 (+3)

20. Hyeon Chung (KOR) 1 807 (+1)