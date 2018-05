Maurice voulait féliciter le joueur de 21 ans Pavel Zdunov pour l'effort fourni pendant un match, mais la barrière de la langue l'empêchait de le faire. C'est là qu'il a eu un déclic, qu'il a compris qu'il devait faire de la communication sa priorité.

« Ses parents étaient décédés, il avait un frère avec des besoins spéciaux dont il s'occupait et il jouait au hockey professionnel, se souvient Maurice. Il était juste un jeune homme exceptionnel et il avait bien joué. Je voulais le lui dire, mais je ne pouvais pas le faire parce qu'il ne parlait pas anglais. Mon russe devait être meilleur que son anglais. »

« Ça m'a fait réaliser... Je n'avais jamais beaucoup parlé à mes joueurs. Je ne leur parlais pas trop du positif... Je n'ai jamais fait beaucoup de compliments et je devais le faire davantage. Je devais essayer de leur donner de la reconnaissance. »

Celui qui est maintenant à la barre des Jets de Winnipeg a connu un autre moment décisif dans sa carrière d'entraîneur en 2006. Il était alors adjoint à l'entraîneur Ralph Krueger avec Équipe Europe, à la Coupe du monde de hockey.

« Nous étions corrects, mais nous jouions un style très simple, dirigions très simplement, et nous obtenions du succès. En tant qu'équipe, ici, à Winnipeg, nous avons passé l'été à chercher quelle serait la chose la plus simple à faire avec notre groupe pour être bons, dans toutes les facettes du jeu », a-t-il expliqué.

« Ça a commencé en Russie avec la communication, mais à la Coupe du monde avec Ralph, j'ai vraiment compris. Je monte encore 130 extraits vidéos. Ralph me laissait en montrer seulement dix, ce que je trouvais complètement ridicule, mais il avait raison », a-t-il ajouté.

La communication et la simplicité : ce sont deux des raisons pour lesquelles les jeunes, rapides, et talentueux Jets se retrouvent dans le carré d'as de la LNH. Ils ont écarté le Wild du Minnestoa en cinq matchs, avant de battre les puissants Predators de Nashville. Ils ont vaincu les Golden Knights de Vegas 4-2 dans le premier match de la série finale de l'association de l'Ouest.

À 28 ans, Paul Maurice était le deuxième plus jeune entraîneur dans l'histoire de la LNH lorsqu'il a pris les rênes des Whalers d'Hartford, en 1995. En 20 saisons, il a dirigé trois équipes différentes. Il a participé à trois finales d'association et à une finale de la Coupe Stanley. Mais le parcours de Maurice n'a pas été sans faille. Il a été congédié à trois reprises, dont deux fois par les Hurricanes de la Caolrine, et a dû faire des passages dans la Ligue américaine et dans la KHL afin de demeurer actif.

Paul Maurice, avec les Whalers d'Hartford, en 1995 Photo : Getty Images/Rick Stewart

Si Maurice a connu de grands moments depuis le début de sa carrière, il reconnaît que l'édition actuelle des Jets a quelque chose d'unique.

« C'est le groupe le plus talentueux que je n'ai jamais eu la chance de diriger, et de loin. Nous ne gérons pas les erreurs ici. Nous essayons seulement de trouver des endroits où être bon. »

Être bons, et même plus, c'est exactement ce que les Jets ont fait cette saison et depuis le début les séries.

Paul Maurice, lui, ne se verrait pas ailleurs.

« C'est la seule chose que j'ai faite depuis que j'ai 20 ans. Disons que mes autres compétences sont assez limitées... »