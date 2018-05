Au-delà de la victoire anecdotique (1-0), le Français a de nouveau reçu un vibrant hommage, probablement inédit pour un entraîneur.

Deux avions ont survolé le Kirklees Stadium avec une banderole figurant son visage et le message « Merci Arsène, we'll miss you too (vous nous manquerez). »

« C'était une belle journée, parce que Huddersfield fêtait son maintien en Premier League. Nous, on a fêté un peu mon départ: pour que ce soit un peu réussi quand même, il fallait une victoire, ç'a été », a-t-il noté après le match.

Des partisans d'Arsenal sont venus assister au dernier match d'Arsène Wenger. Photo : Reuters/Andrew Boyers

Le public de Huddersfield l'a aussi chaleureusement applaudi à la 22e minute du match pour saluer ses vingt-deux années à la tête du club londonien, pendant qu'un autre message, « Merci Arsène », défilait sur les panneaux publicitaires.

Wenger est resté impassible, les bras croisés, tendu comme si un trophée était en jeu.

Il a commencé à regagner lentement les vestiaires quelques secondes avant le coup de sifflet final, comme pour choisir lui-même son moment.

« Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Je me refuse à toute supposition. Il faut que je prenne un tout petit peu de recul et savoir vraiment au fond de moi dans quel sens je veux aller. Je ne le sais pas encore », a dit l'Alsacien de 68 ans.

Wenger quitte les Gunners avec un bilan respectable de trois titres de champion d'Angleterre et sept Coupes, mais aucune Coupe d'Europe.

« C'est très émouvant, je suis arrivé le 1er octobre 1996 quand même. Aujourd'hui dans le foot, une année c'est beaucoup, deux ans c'est déjà extrêmement long, jamais je n'aurais pensé à l'époque que je resterais 22 ans, je pensais au maximum trois ans », a-t-il avancé au micro de SFR Sport.