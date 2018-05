Horaire de la journée

Quarts de finale

12 h 20 : France c. Irlande

12 h 42 : Australie c. Fidji

13 h 04 : États-Unis c. Canada

13 h 26 : Nouvelle-Zélande c. Angleterre

16 h 10 : Demi-finales

18 h 54 : Match pour le bronze

19 h 20 : Finale