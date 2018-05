Stroll partait de la 18e place, mais un carambolage dans le premier tour, provoqué par Romain Grosjean (Haas), a éliminé 3 voitures, et a permis au pilote Wiliams de gagner 6 positions.

Le Québécois a ensuite évité le pire au 43e tour quand Max Verstappen a heurté le pneu arrière droit de la Williams, sans toutefois le crever.

Max Verstappen heurte Lance Stroll au 43e tour du Grand Prix d'Espagne. Photo : Twitter

L'aileron avant de la Red Bull s'est cassé lors du contact.

Après le week-end catastrophique de l'équipe, cette 11e position est un baume, même si Stroll a terminé à 2 tours du vainqueur...

Son coéquipier Sergey Sirotkin a eu des problèmes de boîte de vitesses, et a péniblement terminé au 14e et dernier rang.

Chez Williams, on vise le week-end du Grand Prix d'Allemagne le 20 juillet pour apporter des améliorations à la voiture. Il faut retravailler le fond plat et l'extracteur (sous l'aileron arrière). Un travail de fond qui prend du temps et des ressources.

Dimanche, Mercedes-Benz s'est offert un doublé à Barcelone. Lewis Hamilton a terminé bon premier, loin devant son coéquipier Valtteri Bottas.

Verstappen, avec un aileron avant endommagé, a pu finir sur le podium.

Sebastian Vettel (Ferrari) a fini 4e, alors que son coéquipier Kimi Raikkonen a abandonné, trahi par son moteur.

Plus de détails à venir.