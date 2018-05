Après seulement 65 secondes de jeu, le défenseur Dustin Byfuglien (5e) a donné le ton au match. Il a décoché un boulet de canon en direction de Marc-André Fleury, après avoir accepté une passe en retrait de Mark Scheifele en entrée de territoire.

Moins de cinq minutes plus tard, en avantage numérique, Patrick Laine a doublé l'avance des siens grâce à un tir sur réception, que n'a pu stopper Fleury (22 arrêts).

Les Jets ont ajouté un troisième but 46 secondes plus tard, qui n'a été confirmé qu'après de longues minutes par la révision vidéo. Posté dans l'enclave, Armia a fait dévier le disque, par erreur, avec ses patins, et il semblait initialement avoir aussi commis de l'obstruction envers Fleury.

Rien dans la séquence n'a finalement été déclaré illégal et c'était 3-0 pour les Jets après seulement 7 minutes 36 secondes, au grand bonheur des bruyants 15 321 spectateurs réunis au Bell MTS Place.

Brayden McNabb a néanmoins permis quelques secondes plus tard aux Golden Knights, qui ont profité d'un repos de cinq jours après avoir battu les Sharks de San José en six rencontres, de réduire l'écart.

Les deux formations se sont échangé un but en deuxième période. Mark Scheifele a compté son 12e des séries pour les Jets alors que William Karlsson a inscrit son 5e pour compléter la marque.

Dans la victoire, Connor Hellebuyck a arrêté 19 des 21 tirs des Golden Knights.

Le deuxième duel sera présenté lundi, à Winnipeg.