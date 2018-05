Woods, qui avait évité le couperet de justesse la veille, a bondi de 60 places pour s'emparer du 8e rang provisoire, avec un total de 208 (-8). Il a amélioré d'un coup son record personnel établi en 2001 pour une ronde à cette épreuve (66)

L'Américain compte sept coups de retard sur le meneur, Webb Simpson (-15), qui n'a pas encore commencé sa ronde.



Le 92e joueur mondial a conclu sa journée avec huit oiselets, dont six sur les neuf premiers trous, et un boguey.



« J'ai réussi de bons coups tout au long de la journée, je me sentais bien dans tous mes coups, dans toutes les situations » , a-t-il dit.



« La grande différence par rapport à mes derniers parcours, c'est que j'ai réussi des roulés difficiles », a souligné le joueur qui détient 14 titres du Grand Chelem.



Woods, double vainqueur de l'épreuve en 2001 et en 2003, est à la recherche d'une première victoire depuis août 2013.



« Je ne serai pas dans les dix meilleurs en fin de journée. Je pense que vu les conditions du jour, il y aura des cartes encore meilleures que la mienne », a-t-il prévenu.



Woods avait terminé deuxième du Championnat Valspar en mars, ce qui constitue son meilleur résultat depuis plus de quatre ans. Âgé de 42 ans, il a été opéré à quatre reprises au dos entre 2014 et 2017,