La tête ailleurs, le Bayern Munich, déjà sacré depuis avril, s'est pour sa part effondré à domicile contre Stuttgart 1-4, sans conséquence.

À Hambourg, des fans en colère ont lancé des fumigènes sur la pelouse pendant le temps additionnel, provoquant l'entrée sur le terrain des policiers antiémeute, et une interruption de plus d'un quart d'heure avant que l'arbitre ne puisse siffler officiellement la fin de la rencontre.

Le club de la ville hanséatique termine 17e et avant-dernier. Sa dernière victoire ne lui est d'aucune utilité, car Wolfsburg, 16e, s'est imposé dans le même temps à domicile 4-1 contre Cologne, également relégué. Et la grande horloge digitale du Volksparkstadion de Hambourg, qui indiquait le temps passé par le HSV en première division, s'est arrêtée sur 54 ans et 261 jours.

Le Schale encore au Bayern

À l'autre bout de l'Allemagne, les Munichois ont soulevé pour la sixième fois consécutive le Schale, le trophée qui récompense le champion. Malgré son faux pas final, le Bayern termine avec 21 points d'avance sur son dauphin Schalke, et l'écart semble s'être encore creusé cette saison entre les Bavarois et les autres.

La tradition a été respectée, et dans un stade en fête, les Munichois se sont offert de généreuses douches de bière.

Munich sera donc accompagné de Hoffenheim, Schalke et Dortmund l'an prochain dans la compétition reine, mais aucun de ces trois clubs ne semble armé pour aller bien loin, alors que les clubs allemands ont encore reculé cette saison sur la grande scène européenne. Dortmund et Leipzig ont été éliminés de la Ligue des champions dès la phase de poule, avant de chuter respectivement en huitième et en quart de finale de l'Europa League.