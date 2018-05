Horaire de la journée :

13 h 30 – Russie c. États-Unis

13 h 52 – France c. Japon

14 h 14 – Espagne c. Irlande

14 h 36 – Australie c. Canada

14 h 58 – Fidji c. Angleterre

15 h 20 – Nouvelle-Zélande c. Brésil

16 h 24 – Russie c. Japon

16 h 46 – France c. États-Unis

17 h 08 – Espagne c. Canada

17 h 30 – Australie c. Irlande

17 h 52 – Fidji c. Brésil

18 h 14 – Nouvelle-Zélande c. Angleterre

19 h 16 – États-Unis c. Japon

19 h 38 – France c. Russie

20 h – Irlande c. Canada

20 h 22 – Australie c. Espagne

20 h 44 – Angleterre c. Brésil

21 h 06 – Nouvelle-Zélande c. Fidji