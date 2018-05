Alex Ovechkin, Michal Kempny, Jay Beagle et Lars Eller ont marqué les buts des Capitals.

Ovechkin a marqué en avantage numérique moins de deux secondes après qu'un but de Nikita Kucherov eut été refusé.

Kucherov croyait avoir créé l'égalité 1-1 avec moins de huit secondes à faire en première période, mais les arbitres ont rapidement annulé le but et pénalisé le Lightning puisqu'il avait six patineurs sur la glace. T.J. Oshie a remporté la mise en jeu suivante à la gauche du gardien Andrei Vasilevskiy, puis Evgeny Kuznetsov a remis la rondelle à Ovechkin, qui a marqué son neuvième but des séries à l'aide d'un puissant tir à la réception.

Kempny avait ouvert la marque plus tôt en première période pour les Capitals, tandis que Beagle et Eller, celui-ci en avantage numérique, ont creusé l'écart à 4-0 lors du deuxième vingt. Ovechkin a également amassé une aide, tandis qu'Oshie et Kuznetsov en ont récolté deux chacun.

Steven Stamkos, en avantage numérique, et Ondrej Palat ont déjoué Braden Holtby en troisième période, mais c'était trop peu trop tard pour le Lightning.

Holtby a repoussé 19 rondelles lors du premier match des Capitals en finale d'association en 20 ans. À l'autre bout de la patinoire, Vasilevskiy a cédé quatre fois devant 25 tirs avant de céder sa place à Louis Domingue en troisième période. Domingue a été parfait face à sept tirs.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Tampa.