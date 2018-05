Noah Dobson a inscrit le but vainqueur en troisième période. L'espoir au prochain repêchage de la LNH a décoché un tir de la pointe qui a changé de trajectoire devant le filet pour déjouer le gardien de l'Armada Émile Samson.

Michal Ivan et Samuel L'Italien ont tous les deux amassé un but et une mention d'aide pour le Titan, qui tente de remporter un premier championnat de la LHJMQ depuis la saison 1998-99. Ethan Crossman et Jeffrey Truchon-Viel, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille.

Joël Teasdale, Alexander Katerinakis et Charles-Antoine Giguère ont répliqué pour l'Armada, qui n'est qu'à une défaite de s'incliner pour une deuxième année de suite en finale du circuit Courteau.

Le gardien du Titan Evan Fitzpatrick a réalisé quelques bijoux pendant le match, dont un arrêt spectaculaire aux dépens de Thomas Éthier, alors que l'Armada souhaitait niveler le pointage à 4-4 en fin de troisième période. Fitzpatrick a conclu la rencontre avec 33 arrêts.

Samson s'est aussi signalé devant les attaques du Titan, mais il a joué de malchance à deux reprises. Il a stoppé 28 des 32 tirs dirigés vers lui.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer dimanche après-midi, à Bathurst, à l'occasion du sixième affrontement de la finale.

Dans la Ligue junior de l'Ontario (OHL), les Bulldogs de Hamilton ont pris l'avance 3-2 dans la finale en remportant le cinquième match 6-4 contre les Greyhounds, vendredi, à Sault-Sainte-Marie.

Dans l'Ouest (WHL), les Broncos de Swift Current menaient la série finale 3-1 contre les Silvertips d'Everett avant le cinquième match présenté plus tard vendredi, dans la ville de l'État de Washington.

Les gagnants de ces trois séries représenteront leur circuit respectif au tournoi de la Coupe Memorial, du 18 au 27 mai, à Regina

Les Pats de Regina compléteront le quatuor de participants en tant qu'équipe hôte.