De Grasse a conclu au 8e et avant-dernier rang avec un temps de 10,25 secondes. Le Britannique Reece Prescod a remporté la course en 10,04 s, suivi des Chinois Bingtian Su (10,05 s) et Zhenye Xie (10,17 s).

Revoyez le 100 m masculin de la #DiamondLeague à Shanghaï, en Chine. 🇨🇳

Le Canadien Andre De Grasse (@De6rasse) a fini 8e.



#athletisme @Diamond_League @AthleticsCanada

Une 3e place pour Watson

Sage Watson s’est classée 3e du 400 m haies avec un temps de 55,23 s. Elle a été devancée par l’Américaine Dalilah Muhammad (53,77 s) et la Jamaïcaine Janieve Russell (53,78 s).

Au saut à la perche, Shawnacy Barber a obtenu la 5e position. Il n’a pas complété le saut de 5,71 mètres. Le Français Renaud Lavillenie a une fois de plus gagné l’épreuve. Il s’est arrêté à 5,81 mètres.

Elizabeth Gleadle a fini 5e au lancer du javelot. Son meilleur résultat a été 61,53 mètres. La Chinoise Huihui Lyu a terminé loin devant avec un lancer de 66,85 mètres.

Au 800 m, le Canadien Brandon McBride a conclu en 5e place. Il a complété la distance en 1 :45,78. Les deux Kenyans Wycliffe Kinyamal (1 :43,91) et Jonathan Kitilit (1 :43,95) ont dominé l’épreuve.

Alyxandria Treasure a pris le 6e rang du saut en hauteur. Elle n’a pas été en mesure de réaliser le 1,88 mètre. La Russe Mariya Lasitskene a remporté l’épreuve grâce à un saut de 1,94 mètre.