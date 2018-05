Un texte d'Alexandre Gascon

Cette relative inexpérience du dernier quatuor tend à confirmer la compétitivité extrême de la LNH.

Pourtant, à l’ère du plafond salarial, des 31 équipes et de la démocratisation de cette ligue; au moment où l’on entend que les dynasties dans ce sport sont probablement révolues, étonnamment, seulement quatre équipes ont remporté la Coupe Stanley depuis 2009.

Les Penguins (3), les Blackhawks (3), les Kings (2) et les Bruins (1), toutes hors circuit, voient donc leur partage de la tarte prendre fin.

Pour la première fois dans l’histoire de la LNH, les quatre équipes en finales d’associations ont remporté une seule Coupe Stanley.

Des nouveaux venus donc, mais de l'expérience également.

L’année du Lightning?

Nombreux étaient ceux qui prévoyaient au Lightning de Tampa Bay de grandes chances de se rendre jusqu’au bout l’an dernier.

La blessure au capitaine Steven Stamkos a contrecarré les plans, ceux-ci à peine retardés d’un an.

Le retour en force de Stamkos combiné à l’ascension des Yanni Gourde et Brayden Point ainsi qu’à l’atteinte de la maturité du noyau dur de l’équipe en Nikita Kucherov, Victor Hedman, Ondrej Palat, Tyler Johnson et Andrei Vasilevskiy, en font potentiellement les favoris du carré d’as.

Le Lightning a aussi ajouté de la profondeur à l’avant comme à l’arrière en mettant la main sur Ryan McDonagh et J.T. Miller des Rangers de New York.

De loin la plus expérimentée des formations encore dans la course avec trois présences en finale de l’Est au cours des 4 dernières années, le Lightning tentera de remporter la Coupe Stanley pour la deuxième fois de son histoire après 2004.

Les Capitals, enfin

En 44 ans d’existence, les Capitals de Washington ont participé à une seule finale, en 1998, pour s’incliner devant les Red Wings de Détroit.

Au cours de ces 20 dernières années, les Caps n’ont jamais été en mesure de dépasser le deuxième tour des séries éliminatoires, malgré la conquête de trois trophées du Président (2010, 2016, 2017) remis à l’équipe qui amasse le plus de points au classement général.

Alexander Ovechkin a aussi réussi à se débarrasser de la guigne qui l’a suivi toute sa carrière face aux équipes de Sidney Crosby. Que ce soit au Championnat mondial junior, aux Jeux olympiques ou au tournoi printanier de la LNH, jamais les équipes du Russe de 32 ans n’avaient réussi à vaincre celles du capitaine des Penguins.

Maintenant que c’est chose faite, les Caps peuvent-ils soulever un trophée qu’on leur a prédit si souvent?

Une grande première pour les Jets

Le descripteur des matchs de la LNH à CBC, Jim Hughson, a marqué une pause d’une seconde à la suite de la victoire de 5-1 des Jets de Winnipeg contre les Predators de Nashville jeudi soir pour être certain de bien prononcer la phrase historique.

« Voici des mots que l’on a jamais entendus avant : les Jets de Winnipeg atteignent la finale de l’Association de l'Ouest », a-t-il déclaré, péremptoire.

En effet. Jamais les Jets, première mouture ou version 2.0, n’ont atteint le carré d’as dans la LNH avant cette année.

Pire encore, depuis le retour du hockey de la Ligue nationale dans la capitale du Manitoba en 2011, Winnipeg a participé une seule fois au tournoi et s’était fait balayer par les Ducks d’Anaheim dès le premier tour.

Mais leur inexpérience à ce niveau est largement compensée par leur immense talent à toutes les positions.

Ils sont costauds, jeunes et doués. Ils misent sur un candidat au trophée Vézina devant le filet, une défense sans véritable faille et une attaque équilibrée, menée par Mark Scheifele et ses 11 buts en 12 matchs éliminatoires ce printemps.

À ce point-ci, si vous aviez un petit deux dollars…

Comment miser contre Vegas

Que peut-on ajouter sur les Golden Knights, déjà, et de loin, la plus grande surprise de l’histoire de cette ligue centenaire?

En dépit du mécanisme d’expansion favorable dont ils ont bénéficié, personne n’aurait soupçonné qu’ils participent aux séries, encore moins qu’ils terminent premiers de la puissante Division pacifique et certainement pas qu’ils atteignent la finale de l’Ouest.

Pourtant les y voilà, menés par leur gardien Marc-André Fleury qui connaît les meilleurs moments de sa carrière depuis le mois d’octobre en dépit d’une commotion cérébrale subie au début de l’année.

Si le Québécois conserve son niveau d’excellence qui lui vaut jusqu’à présent une moyenne de buts alloués de 1,53, un taux d’efficacité de ,951 et 4 blanchissages en dix matchs en séries, qui sait?