Auger-Aliassime (no 6) s'est incliné en trois manches de 6-3, 1-6 et 2-6 devant l'Australien Alex de Minaur (no 2).

Dans ce premier duel entre les deux joueurs dans les rangs professionnels, les premières balles de service n'étaient pas au rendez-vous. Le Québécois n'a mis en jeu que 40 % de ses premiers services. Son rival n'a guère fait mieux avec 44 %.

Auteur de 7 doubles fautes, Auger-Aliassime n'a sauvé que 5 balles de bris sur 12.