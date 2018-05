L'homme de 32 ans succède à Lou Lamoriello, récemment muté dans un rôle de conseiller après trois ans dans le fauteuil du DG.

Dubas agissait à titre de directeur général adjoint depuis son arrivée avec l'équipe en juillet 2014.

Dans ce fauteuil, il s'est occupé du département personnel des joueurs et de leur développement, des clubs-écoles, de la gestion du département de recherche et développement, en plus de garder un oeil sur les principaux jeunes espoirs des Leafs au sein des Marlies de Toronto dans la Ligue américaine (AHL).

Les Marlies (54-18-2-2) ont remporté le trophée Macgregor-Kilpatrick remis à l'équipe championne de la saison 2017-2018, leur second titre en cinq ans.

Les « Buds », comme on les surnomme dans la Ville Reine, ont atteint le plateau des 50 victoires pour la troisième fois de leur histoire, en plus d'établir un record de l'AHL avec 30 victoires sur les patinoires adverses.

Avant de se joindre aux Maple Leafs, Dubas a été le directeur général des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Diplômé de l'Université Brock en administration du sport, il n'avait que 25 ans quand il a pris les rênes des Greyhounds.

De 2011 à 2014, un total de 14 joueurs des Greyhounds ont été sélectionnés par des équipes de la LNH.

