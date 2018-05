Lance Stroll a terminé la première journée de travail à plus de 3 secondes du temps de référence, celui de Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

Le Québécois a fait 35 tours dans l'après-midi, avec un très modeste chrono de 1 min 21 s 556/1000 (en pneus super tendres), ce qui lui a donné le 19e rang, sur 20 pilotes. Le vingtième étant son coéquipier Sergey Sirotkin.

La Williams FW41 manquait cruellement de stabilité sur le circuit catalan, et Stroll a eu du mal à trouver les mots pour décrire la journée.

« Il y a tellement de choses à comprendre, et à améliorer, a admis Stroll. Peu importe si c'était notre pire séance de la saison, je ne sais pas. C'est certain qu'un pilote n'aime pas ce genre de comportement de la voiture. »

Le Russe a été le plus lent de tout le peloton, avec le 20e chrono, le seul dans les 82 secondes (1:22,060).

Williams a de quoi se faire du souci. À la lumière des résultats de vendredi, les pilotes auront du mal à passer en Q2, la deuxième partie de la séance de qualification.

C'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide, avec un chrono imbattable de 1:18,259 dans sa Mercedes-Benz. Il a devancé les deux pilotes Red Bull Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

Valtteri Bottas, qui avait fait le meilleur temps de la première séance, a reculé au 5e rang dans la deuxième (1:18,611).

Les pilotes Mercedes-Benz ont tourné en pneus tendres, et ont semblé plus à l'aise sur un tour rapide qu'en configuration course.

Kubica ne s'attendait pas à ça

Le Polonais, qui reprenait le volant pour la première fois en essais libres depuis la fin de la saison 2010, a fait 24 tours lors de la première séance, et a enregistré un temps de 1:21,510.

Un chrono plus rapide que celui de Stroll dans l'après-midi...

Robert Kubica à Barcelone Photo : Getty Images/David Ramos

Il n'a pas pu éviter un tête à queue, sans gravité, et a pu continuer son travail. Kubica n'a pas été le seul à faire quelques écarts de conduite.

Les bourrasques de vent et la nouvelle surface du circuit ont surpris plusieurs pilotes dans la première séance.

« J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, a réagi Kubica à la télévision britannique. Je n'ai pas mal piloté, mais j'ai fini 19e.

« J'étais gêné dans la voiture, tellement j'étais lent à certains endroits, a-t-il admis. La voiture est très instable. Je m'en doutais, mais pas à ce point là. J'ai été surpris. »

Parmi les pilotes à aller à la faute en matinée, Stroll a fait un tout droit au virage no 5 à 62e minute de la séance.

Il s'est enlisé dans le sable à quelques centimètres du muret de protection. Il n'a pas endommagé la voiture, mais a perdu 28 minutes de temps de piste.

Le Québécois a terminé avec un chrono 1:22,756, à 1,246 s de Kubica, au terme de ses 15 tours.

Seul Daniel Ricciardo dans sa Red Bull en a fait moins que le Québécois après avoir vu sa monoplace heurter les barrières. L'Australien n'a fait que 11 tours.

Le vainqueur du Grand Prix de Chine s'est contenté de la 7e place, avec un temps de 1:19,871.

Les équipes ont fait de nombreux changements aux voitures pour le début de la saison européenne, à Barcelone ce week-end, et les temps de cette première journée d'essais donneront une bonne indication des forces en présence.

Deuxième séance d'essais libres du GP d'Espagne :