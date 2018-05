Kyle Seager a cogné un grand chelem en plus de claquer un circuit en solo.

Ryon Healy et Mike Zunino ont aussi expédié la balle hors du terrain pour les Mariners.

Russell Martin a frappé une longue balle de deux points en deuxième manche pour les Blue Jays (20-18) et Yangervis Solarte s'est fait retirer sur un roulant en huitième, permettant à Lourdes Gurriel fils de croiser le marbre.



Le partant des Mariners (21-15) Mark Leake (4-3) a retiré six frappeurs sur des prises et a donné deux points en sept manches pour les Mariners (21-15). Marc Rzepczynski, Chasen Bradford, James Pazos et Edwin Diaz ont prêté main-forte au partant par la suite.

Les problèmes de Happ (4-3) ont commencé en première, alors qu'il a donné un simple à Jean Segura, un autre à Robinson Cano et un but sur balles à Ryon Healy pour remplir les sentiers. Seager a profité de cette situation pour réussir un grand chelem qui donnait les rênes 4-0 aux Mariners.

En défense, Seager a aussi réalisé un jeu impressionnant en fin de première, lorsqu'il s'est élancé et qu'il a plongé pour attraper la fausse balle de Solarte, à côté de l'abri des joueurs torontois.

Seager a cogné son deuxième circuit de la soirée pour amorcer la cinquième manche, une claque en solo au centre du terrain contre le releveur Jake Petricka.