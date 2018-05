Un texte de Michel Chabot

« Ça fait depuis le mois de janvier que je suis dans le gym, dit Pascal. Au début, je m’entraînais pour la plage, pour mes abdominaux au beach club. Maintenant on va être un peu plus sérieux et nous préparer pour Steve Bossé. »

L’ancien champion WBC des mi-lourds (32-5-1, 19 k.-o.), remettra les gants, possiblement à la Place Bell, à Laval, contre Bossé, un spécialiste des arts martiaux mixtes.

Avant d’accepter ce défi, Pascal a cependant dû convaincre deux femmes très importantes dans sa vie, qui lui avaient conseillé d’arrêter de se battre, après sa victoire contre Ahmed Elbiali en décembre, dernier.

J’avais promis à mère et ma grand-mère de prendre ma retraite mais avec le temps, même ma mère voyait l’effervescence des gens au Québec et elle voyait que je m’emmerdais à la maison. Alors ma mère et ma grand-mère m’ont donné le feu vert pour faire un retour à la compétition. Jean Pascal

Ce combat n’est pas sans risques. Bossé, 36 ans, devrait se battre à environ 225 ou 230 livres alors que Pascal prévoit atteindre les 200 livres, « une tache ardue », selon le Lavallois qui se battait habituellement à environ 185 livres.

« Il a une force de frappe extraordinaire alors il peut fermer les lumières à n’importe quel moment. Il a tout à gagner et moi tout à perdre. Alors je ne peux pas prendre ce combat-là à la légère parce que si je perds, les gens ne vont pas se souvenir de ma belle carrière mais du fait que j’ai fini sur le derrière. »

Pascal dit respecter son adversaire, du seul fait qu’il ait l’audace de se mesurer à lui entre les câbles et en dépit du fait que plusieurs amateurs de boxe ne le considèrent pas comme un vrai boxeur. Et selon le dénouement de ce duel, il pourrait poursuivre l’aventure.

J’avais toujours dit à Yvon Michel que je rêvais de boxer chez les poids lourds alors en boxant à 200 livres, ça va me permettre de tester un peu l’eau pour voir si j’ai l’étoffe pour pouvoir boxer chez les poids lourds. Jean Pascal

« Si je vois que c’est positif, je pourrais essayer d’avoir un combat contre Tony Bellew, ou plus près de chez nous, Oscar Rivas et Simon Kean. Ça pourrait faire des très bons galas au Québec. »

Pascal dit aussi qu’il veut remonter dans l’arène parce qu’il ne veut rien regretter.

« Je ne veux pas, dans 10 ans, me dire ‘’si j’avais continué, j’aurais été poids lourd’’, alors en faisant un retour, je vais répondre à toutes mes questions et quand je vais prendre ma vraie retraite, je vais pouvoir partir la tête en paix. »