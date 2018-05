Patricia a tenu un court point de presse 24 heures après que le Detroit News eut rapporté qu'un ami et lui ont été accusés, il y a 22 ans de cela, au Texas, d'agression sexuelle grave pour un incident allégué impliquant une femme. Il avait 21 ans au moment de l’incident et était en vacances au Texas sur l'île de South Padre pour la semaine de relâche. La plaignante n'ayant pas témoigné, le dossier a été rejeté.

« J’étais innocent à l’époque et je le suis toujours » a affirmé Patricia.

Les Lions ont indiqué mercredi soir que cet incident n'avait pas été évoqué pendant l'enquête de préembauche au sujet de Patricia et qu'ils appuyaient leur entraîneur.

La propriétaire Martha Firestone Ford, le directeur général Bob Quinn et le président Rod Wood étaient à la conférence de presse de jeudi, mais n'ont pas pris la parole.

« Je suis ici pour défendre mon honneur et mon nom, a dit Patricia. Il y a 22 ans, j’ai été accusé de quelque chose de très sérieux. J’ai été accusé à tort. Bien que je sois heureux que le processus (judiciaire) ait fonctionné et que les accusations soient tombées, je n’ai jamais eu l’occasion de me défendre. »

« J’ai été accusé à tort de quelque chose que je n’ai pas fait » a-t-il ajouté, ne donnant aucun détail sur les présumés faits reprochés.

Patricia est entré dans la NFL en 2004, chez les Patriots, et est resté avec cette équipe jusqu’à la saison dernière comme coordonnateur défensif. Il a été engagé par les Lions en février en remplacement de Jim Caldwell.

Il avait auparavant été entraîneur adjoint à Amherst et à Syracuse. Il a aussi été chargé de cours à son alma mater, Rensselaer Polytechnic Institute et a travaillé deux ans comme ingénieur aéronautique.

« J’ai fait beaucoup d’entrevues […], ça n’a jamais été soulevé parce que la cause est tombée et j’ai été innocenté » a répété Patricia.

Son ancien patron chez les Patriots Bill Bellichick a dit que l’équipe n’avait jamais été mise au courant d’une situation légale particulière de Patricia et a donné son appui au nouvel entraîneur des Lions.

Un porte-parole de la NFL a indiqué qu'elle allait discuter de la situation avec les Lions.