Cam Atkinson a marqué en prolongation pour donner aux États-Unis sa quatrième victoire d'affilée.

Dans ce match serré, les deux équipes ont pris à tour de rôle l'avance par un but, sans pour autant réussir à la garder.

Chris Kreider et Colin White ont aussi marqué pour les vainqueurs. Le capitaine de l'équipe américaine, Patrick Kane, a amassé deux passes.

Les Américains prennent ainsi la tête du groupe B avec 10 points, un de plus que la Finlande, et deux de plus que le Canada.

Les Canadiens pourraient monter au classement. Ils affronteront les Norvégiens en fin de journée.

Dans le groupe A, c'est la Suède qui est en tête avec 12 points, devant la Russie et la Suisse. Ces deux pays ont 9 points. La Slovaquie est en 4e place avec 7 points.

La Russie affronte la République tchèque plus tard.