Le milieu de 33 ans gagne 4,7 millions de dollars américains, soit 6 millions de dollars canadiens.

Le Toronto FC compte à nouveau sur les deux joueurs les mieux rémunérés de la MLS : Sebastian Giovinco (7,1 M$ US) et Michael Bradley (6,5 M$ US). Derrière suivent Carlos Vela (LAFC, 6,3 M $ US), Bastian Schweinsteiger (Chicago, 6,1 M$ US), Giovani dos Santos (Galaxy de Los Angeles, 6 M$ US), David Villa (New York City FC, 5,6 M$ US) et Jozy Altidore (Toronto, 5 M$ US).

Au 8e échelon, Piatti ferme néanmoins un premier groupe du classement de 2018. Au 9e rang, Tim Howard gagne près de la moitié moins à 2,475 M$ US.

Quatre des acquisitions de l'Impact depuis l'arrivée de Rémi Garde gagnent plus de 500 000 $ US : les milieux Alejandro Silva et Saphir Taïder (800 000 $ US) ainsi que les défenseurs Rod Fanni et Rudy Camacho (700 000 $ US).

À un peu plus de 700 000 $ US, l'attaquant Matteo Mancosu est l'autre membre du onze montréalais à recevoir plus d'un demi-million pour ses services.