Un texte de Félix St-Aubin

L'édition 1997-1998 des Capitals était jusqu'à tout récemment la dernière à avoir accédé aux demi-finales. Tant les Nationals, les Redskins que les Wizards n'ont pas atteint ce standard d'excellence durant la même période de temps.

Dernière participation aux demi-finales Capitals : 1998, défaits en finale

1998, défaits en finale Nationals* : N'ont jamais accédé au carré d'as

N'ont jamais accédé au carré d'as Redskins : 1991, champions du Super Bowl

1991, champions du Super Bowl Bullets/Wizards : 1979, défaits en finale



* L'organisation a atteint la série de championnat de la Nationale en 1981 lorsqu'elle était établie à Montréal sous le nom des Expos.

Washington est en pleine effervescence depuis le but réalisé par Evgeny Kuznetsov en prolongation lors du sixième match de la série de deuxième tour contre les Penguins de Pittsburgh, leurs éternels rivaux, provoquant du même coup la chute des doubles champions en titre de la Coupe Stanley.

La réussite de l'attaquant russe, sa septième des présentes séries, occupe d'ores et déjà une place de choix dans les annales de l'organisation qui a amorcé ses activités dans la Ligue nationale en 1974.

Evgeny Kuznetsov (no 92) déjoue Matt Murray (no 30) et élimine les Penguins de Pittsburgh. Photo : La Presse canadienne/Gene J. Puskar

Juneau marque l'histoire

Tout en haut de cette liste se trouve le but enregistré par Joé Juneau, également inscrit en prolongation, il y aura bientôt 20 ans et qui avait propulsé les Capitals au firmament en finale de la Coupe Stanley contre les Red Wings de Détroit.

Il s'agit à ce jour de leur seule participation au tour décisif.

Juneau se souvient pratiquement dans les moindres détails de ce « but qui définit une carrière » signé en finale de l'Est contre nul autre que Dominik Hasek. Le légendaire gardien tchèque avait mis le grappin sur son quatrième trophée Vézina cette année-là. Deux autres ont par la suite été ajoutés à son reluisant palmarès.

Dominik Hasek (no 39) et Joé Juneau (no 90) Photo : Getty Images/Craig Melvin

Le premier souvenir que j'ai des moments qui ont précédé le but est lorsque Ron Wilson est entré dans le vestiaire pour parler aux joueurs avant que l'on rembarque sur la glace. Dans son discours, il avait fait référence à Apollo 11. C'est un entraîneur qui amenait souvent certaines références du genre. Il avait dit que ce serait la première fois que les Capitals atteindraient la finale de la Coupe Stanley. [...] Le discours avait aidé à motiver les joueurs. En sortant du vestiaire, on se trouvait à passer devant les entraîneurs. J'avais regardé Ron et lui avais dit : “ça va être moi Neil Armstrong!” Joé Juneau, ancien joueur de la LNH

Celui qui désirait plus que tout à ce moment précis s'improviser astronaute d'un jour, au sens figuré bien sûr, avait effectivement vu juste. Aucun des 180 autres buts de Juneau dans la LNH n'arrive un tant soit peu à la cheville de cette réalisation du 4 juin 1998.

« Brian Bellows rentrait à toute vitesse [en zone offensive] sur le flanc gauche. On se connaissait bien comme coéquipiers, j'étais convaincu que Brian allait tout faire pour rentrer dans l'enclave et essayer de marquer par lui-même. Je me suis tout simplement dirigé vers le filet en pensant qu'il pouvait y avoir un retour. Et c'est ce qui s'est passé, la [rondelle] était là. »

Hasek, étendu sur la patinoire dans son demi-cercle, a tenté tant bien que mal de récupérer le disque pour conserver les espoirs des Sabres de Buffalo de forcer la tenue d'une confrontation ultime. Sans succès, Juneau a été plus rapide que le portier qui est devenu son coéquipier deux ans plus tard.

Hasek a étendu son bras et a levé un petit peu sa mitaine dans les airs en pensant que j'allais essayer de soulever la rondelle parce que la plupart du temps les gardiens ont tendance à couvrir l'espace sur la glace. On s'en était parlés Dominik et moi par la suite quand on jouait pour la même équipe. Il pensait que j'allais lancer dans les airs [...], mais au contraire, j'ai tout simplement poussé le disque à ras la glace en voyant ce qui se passait. Joé Juneau, ancien joueur de la LNH

Dominik Hasek (no 39) et Joé Juneau (no 90) Photo : Getty Images/Doug Pensinger

Quatre victoires séparent les hommes de Barry Trotz d'une seconde présence en finale de la Coupe Stanley. Juneau perçoit quelques similarités entre les deux éditions, sans toutefois « connaître tous les joueurs », a-t-il tenu à préciser.

« Si l'on regarde la composition de l'équipe, on peut voir qu'il y a du talent offensif sur plus d'un trio, que le gardien [Braden Holtby] est très bon depuis plusieurs années, ce qui était aussi notre cas [avec Olaf Kolzig], et que la défense est très bien construite », a affirmé l'attaquant qui a conclu sa carrière à Montréal.