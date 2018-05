Ed Wood et l'équipe de design ont tenté avec la FW41 d'innover en matière aérodynamique, mais la voiture s'est montrée moins rapide que la précédente dès les essais d'hiver. Ce qui a visiblement scellé le sort de l'ingénieur britannique.

Lance Stroll n'a pas pu éviter de réagir, jeudi, au départ de M. Wood, dont les contre-performances ont miné le début de saison de l'équipe.

« Que ça se passe bien, ou que ça se passe mal, il faut toujours se remettre en question et trouver les moyens de s'améliorer, a expliqué Stroll à la télévision britannique, jeudi. C'est là-dessus qu'on se concentre en ce moment. Nous ne sommes pas dans une bonne position, et nous faisons tout notre possible pour progresser. »

Ed Wood travaillait pour Williams depuis 12 ans. Il faisait partie de l'équipe de création des FW36 et FW37 qui avaient permis à Williams de finir au 3e rang du classement des constructeurs en 2014 et en 2015.

Mais la suite des choses a été plus ardue. La FW41 s'avère moins performante que la FW40 de 2017, qui avait elle-même des lacunes évidentes.

Stroll a marqué les premiers points de l'équipe en Azerbaïdjan, avec sa 8e place. Williams traîne au dernier rang du classement, mal servie par une voiture non performante qui utilise pourtant le moteur Mercedes-Benz.

Ces 4 points marqués enlèvent toutefois une couche de pression sur les épaules des membres de l'équipe.

« On peut maintenant se concentrer sur notre travail, et ne plus penser à ça [marquer notre premier point], a réagi Stroll. On a encore énormément de travail à faire, et beaucoup de points à aller chercher. »

Lance Stroll Photo : Getty Images/Clive Mason

Cela dit, ce week-end à Barcelone ne se déroulera pas du tout de la même façon que dans les rues de Bakou. Lance Stroll et Sergey Sirotkin vont souffrir. Ils le savent.

« Je ne veux pas dire avant même que ça commence que ce sera dur ce week-end, mais le circuit de Barcelone nous convient beaucoup moins [que celui de Bakou], admet le Québécois, mais on va faire le maximum. »

L'équipe Williams a décidé de mettre son troisième pilote, le Polonais Robert Kubica, dans la voiture à la place de Sirotkin pour la première séance d'essais libres, vendredi matin.

L'équipe espère obtenir des infos utiles, voire des pistes de solution, de la part du pilote vétéran qui est chargé du développement en simulateur de la voiture. Ce seront ses premiers tours de piste en week-end de grand prix depuis 2010, alors qu'il travaillait pour Renault.