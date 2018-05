La joueuse de 27 ans avait fait partie du personnel d'entraîneurs des Martlets en 2016-2017, mais avait dû faire une pause durant l'année olympique.

Poulin est également capitaine des Canadiennes de Montréal, de la Ligue canadienne de hockey féminin.

Elle se joint à sa coéquipière Katia Clément-Heydra, ancienne capitaine des Martlets qui a mené l'équipe à deux championnats nationaux, au sein du personnel de McGill dans le domaine du développement des habiletés.

Originaire de Beauceville, au Québec, Poulin est avec l'équipe nationale depuis 2007, et en est la capitaine depuis quatre ans.

Elle a mené le Canada à la médaille d'or aux Jeux de 2010, à Vancouver et aux Jeux de 20124, à Sotchi, en plus d'aider les Canadiennes de remporter une médaille d'argent aux Jeux de 2018, à Pyeongchang.

Marie-Philip Poulin Photo : Getty Images/Hannah Foslien

Au cours des trois derniers tournois olympiques, elle a récolté 11 buts et 18 points en 15 rencontres.

« Nous sommes ravis que Marie-Philip soit de retour au sein de notre programme après avoir pris une année sabbatique pour les Jeux olympiques, a expliqué l'entraîneur en chef de McGill, Peter Smith, qui était adjoint à l'entraîneur de l'équipe canadienne lors des JO de 2010.

« Elle apporte beaucoup d'expérience et une grande expertise, aussi bien au niveau universitaire, qu'international et professionnel, rappelle-t-il. Elle possède de grandes compétences, tant comme joueuse que comme leader. Nos joueuses plus expérimentées seront très heureuses de la retrouver après avoir travaillé avec elle il y a deux ans. »

Élue joueuse la plus utile de la Ligue canadienne à deux reprises, Poulin a travaillé aussi avec l'Université de Boston de 2010 à 2015.

Elle a aidé l'équipe des Terriers à terminer deux fois deuxième du Frozen Four de la NCAA, et a été finaliste à deux reprises pour l'obtention du prix Patty Kazmaier remis à la meilleure joueuse de hockey de la NCAA.