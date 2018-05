Un texte de Félix St-Aubin

Hunter a récemment signé un pacte à titre de joueur autonome non repêché. Après avoir été ignoré par l'entièreté des organisations du circuit Goodell lors de l'encan de la NFL, le polyvalent garde a reçu des offres pour s'entendre avec les Chiefs et les Steelers.

Les Falcons étaient également dans le portrait, eux qui étaient en communication avec l'athlète de North Bay, en Ontario, durant le septième tour de repêchage. Atlanta n'a finalement pas déposé de proposition contractuelle.

De concert avec son agent, le produit des Falcons de l'Université Bowling Green a opté pour le Midwest américain au détriment de la Ville de l'Acier.

La présence de Duvernay-Tardif a eu certain impact dans l'équation. Hunter se considère comme choyé de pouvoir compter sur un visage familier dans le vestiaire des Chiefs.

Laurent Duvernay-Tardif Photo : Getty Images/Jamie Squire

Mon agent doit être objectif avec chacun de ses clients, mais ça aidait beaucoup que Laurent joue à Kansas City parce qu'il est plus familier avec les dépisteurs, les entraînements et leur système. Si Pittsburgh avait été une meilleure option pour moi, j'aurais signé là-bas. Ryan Hunter, garde des Chiefs de Kansas City

« Le fait d'avoir Laurent avec moi à Kansas City m'aidera beaucoup pour la transition puisqu'il est déjà passé par ce processus dans lequel je me suis embarqué. [...] Je peux le regarder comme un [mentor] qui peut beaucoup m'aider, ça va assurément rendre les choses plus faciles », a-t-il poursuivi.

Plusieurs similitudes

Les points communs abondent concernant les deux masdotontes canadiens. Ils s'expriment en français, sont débarqués au Missouri avec l'étiquette de négligés, évoluent à la position de garde et partagent le même agent, en l'occurrence Sasha Ghavami.

C'est pas mal incroyable que deux Franco-Canadiens puissent jouer dans la même équipe de la NFL. [...] Avoir la chance d'être dans cette position avec Laurent est incroyable et extrêmement excitant. Ça démontre aux joueurs franco-canadiens qui rêvent de jouer dans la NFL que c'est possible d'y arriver s'ils travaillent fort et qu'il y a des occasions d'y parvenir. Ryan Hunter, garde des Chiefs de Kansas City

Ryan Hunter (no 68) Photo : Courtoisie/Université Bowling Green

La veille de la troisième et ultime journée de la séance de repêchage, Duvernay-Tardif a pris quelques minutes de son temps pour effectuer un coup de fil à Hunter, question de lui offrir des souhaits de bonne fortune et une tape dans le dos.

« Il m'a juste dit “bonne chance, peu importe l'endroit où tu iras, même si ce n'est pas à Kansas City, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas”. Quand j'ai signé avec les Chiefs, je lui ai envoyé un message et lui ai dit que j'étais vraiment excité qu'on soit des coéquipiers. Il était très excité lui aussi. »

Hunter est convaincu qu'il pourra s'épanouir dans la capitale du barbecue, non pas par l'alimentation, mais plutôt d'une perspective sportive, en raison du système de jeu offensif préconisé par les Chiefs.

La manière dont l'équipe joue en attaque concorde avec moi, ça aide beaucoup. Je suis un joueur violent, mais qui suis les règlements. Les Chiefs courent beaucoup avec le ballon et, moi, j'aime bloquer pour les demis à l'attaque. Les entraîneurs ont démontré depuis le début du processus qu'ils m'appréciaient particulièrement comme recrue. Ryan Hunter, garde des Chiefs de Kansas City

Celui qui a agi comme garde et qui a aussi pris place aux deux extrémités de la ligne offensive durant ses quatre saisons dans la NCAA, en tant que bloqueur à gauche et à droite, sans oublier des répétitions à titre de centre-arrière, a participé au minicamp des Chiefs du 4 au 7 mai.

« S'ils ont besoin de quelqu'un qui peut jouer au centre ou comme bloqueur, j'ai l'habileté de jouer à plus d'une position. [...] Je pense que j'apporte plus à l'équipe que certaines personnes [en raison de cette polyvalence] », a-t-il présumé.

Hunter, plus que satisfait de son baptême kansasien, a notamment aperçu le quart-arrière Patrick Mahomes, successeur d'Alex Smith aux commandes de l'attaque, sur les lignes de touche durant les entraînements. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec le receveur éloigné Sammy Watkins.

Qui sait si dans quelques années, voire quelques mois, le gaillard de 1,91 m (6 pi 3 po) et 143,3 kg (316 lb) ne discutera pas avec Watkins dans le cadre de la sélection d'un jeu avant la remise du ballon.