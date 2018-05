« Nous sommes très tristes d'annoncer que Serena Williams, quatre fois victorieuse à Rome, a déclaré forfait », ont écrit les organisateurs mercredi sur Twitter. Sa compatriote de 19 ans Catherine Bellis prendra sa place dans le tableau principal.

La reine du tennis féminin pendant de nombreuses années a dégringolé jusqu'à la 454e place mondiale après avoir donné naissance à son premier enfant, une petite fille, au mois de septembre.

Elle a renoué avec le circuit de la WTA six mois plus tard, à Indian Wells, en Californie. Son retour tant attendu ne s'est pas déroulé comme elle l'anticipait, d'abord défaite au troisième tour par sa soeur aînée Venus, puis d'entrée de jeu neuf jours plus tard à Miami.

Williams n'a pas rejoué depuis son revers en lever de rideau contre la Japonaise Naomi Osaka.

L'athlète de 36 ans avait déclaré « ne pas se sentir à 100 % » pour expliquer son retrait à Madrid. Les organisateurs, eux, avaient avancé qu'elle « nécessitait une charge d'entraînement supplémentaire avant de reprendre la compétition ».

Elle compte 23 victoires en tournois majeurs. Son dernier sacre remonte aux Internationaux d'Australie de 2017, lorsqu'elle était déjà enceinte.

Williams ne sait toujours pas si elle participera à Roland-Garros, la deuxième des quatre levées du grand chelem qui s'amorcera le 27 mai. Elle a décroché trois couronnes en France, son plus bas total en ce qui à trait aux compétitions majeures.

Plusieurs rivales se sont succédé au sommet du classement féminin durant son absence. Simona Halep trône actuellement au 1er échelon. La Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza, respectivement 2e et 3e, forment le trio de tête en compagnie de la Roumaine.