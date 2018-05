un texte de Marie Malchelosse

Il y avait un moment qu’on avait vu ça : un ciel immaculé, des sourires confiants et une ambiance détendue au centre d’entraînement de l’Impact.

Décidément, la victoire de l’Impact 4-2, samedi, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a apporté un soulagement immédiat.

Ça fait du bien surtout qu’on était dans un moment difficile. On revenait de quatre défaites consécutives. On est très confiants pour le match de demain. Ça fait du bien de pouvoir enchaîner des matchs comme ça. Samuel Piette

Le hic est que le Fire de Chicago est dans une situation comparable à celle de l’Impact et entretient, par le fait même, une quête tout aussi légitime à ses yeux.

Au classement de la MLS, le Fire occupe la 8e position dans l’Est, un point derrière l’Impact. Sa dernière victoire remonte au 21 avril, un court gain de 2-1 contre les Red Bulls, à New York. Comme l’explique le défenseur Chris Duvall, le duel promet.

« Il n’y a pas de match facile dans cette ligue. Spécialement pour des équipes comme nous qui ont connu un début de saison laborieux. Chicago est dans la même situation et, dans ce temps-là, les équipes deviennent désespérées. Ils doivent se dire qu’ils peuvent aller chercher des points et nous, nous disons que nous devons aller chercher des points. Ce sera un match difficile et un bon test pour nous », analyse Duvall.

Et le Fire dispose très certainement des atouts nécessaires pour déranger l’état de grâce de l’Impact.

« Ils ont de très bons joueurs avec Nikolic (Nemanja) qui a gagné le meilleur buteur l’an dernier, Schweinsteiger qui joue un peu partout, au milieu, en défense centrale, on ne sait pas trop. Ça va être aussi une surprise pour nous. On a joué contre eux en match préparatoire. On a gagné, mais moi, ça a toujours été une équipe qui m’a impressionné. Ils ont bien fait l’an dernier. On verra mercredi, mais je pense que ce sera une tâche difficile pour nous », croit le milieu de terrain, Samuel Piette.

Ignacio Piatti Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Ignacio Piatti nommé joueur de la semaine

Le milieu de terrain de l'Impact Ignacio Piatti a été nommé joueur de la semaine de la MLS, a annoncé le circuit Garber par voie de communiqué mardi..

Piatti a participé à tous les buts des siens, samedi dernier, au stade Saputo. Il a marqué un but et a servi trois passes décisives dans la victoire de 4-2 sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Lundi, il avait été choisi dans l'équipe de la semaine de la ligue pour une troisième fois depuis le début de la saison.

L'Argentin est actuellement à égalité au premier rang de la MLS avec six mentions d'aide et trois passes décisives gagnantes, et à égalité au cinquième rang avec cinq buts.

Samedi dernier, Piatti a notamment dépassé Patrice Bernier au 1er rang dans l'histoire du club en MLS avec 27 passes décisives et 11 mentions d'aide gagnantes en saison, en plus de devenir le troisième joueur dans l'histoire du club à atteindre le plateau des 100 matchs en MLS.