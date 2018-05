Brind'Amour remplacera Bill Peters, qui a démissionné à la mi-avril après quatre saisons à Raleigh, derrière le banc des Hurricanes. Peters est désormais le pilote des Flames de Calgary.

Celui qui a mené l'organisation à la première coupe Stanley de son histoire en 2006 comme capitaine occupe actuellement le titre d'instructeur adjoint. Il porte ce chapeau depuis l'amorce de la campagne 2011-2012.

Brind'Amour a revêtu les uniformes des Blues de St. Louis (1989 à 1991), des Flyers de Philadelphie (1991 à 2000) et des Hurricanes (2000 à 2010).

L'Ottavien de 47 ans s'est illustré de bien des manières dans la Ligue nationale comme en font foi ses 1184 points, dont 452 buts, en 1484 rencontres et ses 2 trophées Frank J. Selke (2006 et 2007). Il a ajouté 51 réussites et 60 aides à sa fiche en 159 rencontres éliminatoires.

Waddell assurait l'intérim à Raleigh après que Ron Francis, directeur général de la formation nord-carolinienne de 2014 à 2018, eut été relevé de ses fonctions en mars.

Le nouveau propriétaire Tom Dundon avait offert la position de président des opérations hockey à Francis. Il a occupé cette chaise durant moins de huit semaines.

Les Hurricanes ont également pourvu le poste de premier vice-président des opérations hockey il y a une semaine avec l'embauche de Rick Dudley, anciennement du Canadien de Montréal dans les mêmes fonctions.