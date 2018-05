Les Requins semblaient avoir ce qu'il faut pour un long parcours, mais celui-ci a pris fin au deuxième tour en six matchs, au profit de Las Vegas. Les Golden Knights sont passés en finale de l'Ouest en gagnant 3-0, dimanche.

« ll y a eu des moments où j'ai cru que nous étions les meilleurs, où nous avons montré que nous pouvons les battre, a dit l'attaquant Logan Couture. Ç'a n'a pas duré assez longtemps. »

Peter DeBoer dirige les Sharks depuis la saison 2015-16. Pour la troisième année de suite, la défaite qui a mis fin à leur parcours en séries a été subie à la maison.

En 2016, les Sharks ont mis les bouchées doubles pour atteindre la finale de la coupe Stanley, s'inclinant toutefois en six matchs devant Pittsburgh.

L'an dernier, ils ont connu une fin de saison médiocre et les Oilers leur ont montré la porte en six matchs, au premier tour. Couture et Joe Thornton étaient blessés, par contre.

Thornon l'était également cette année, mais Evander Kane, récemment acquis, avait brillé durant le calendrier et au premier tour, lors du balayage d'Anaheim.

San José a bien mal amorcé le deuxième tour, perdant 7-0 au T-Mobile Arena. Et dans l'ensemble de la série, les premiers trios ont eu des rendements très différents. William Karlsson, Jonathan Marchessault et Reilly Smith ont cumulé huit buts et 25 points, contre trois filets et cinq points pour Kane, Joe Pavelski et Joonas Donskoi.

« C'est sûr que nous aurions voulu être plus productifs, a dit Pavelski. Il faut trouver ce qui a cloché. Nous avons eu des chances, sans capitaliser. J'aimerais avoir les réponses, mais c'est certain que nous aurions dû mieux jouer. »

Thornton s'est blessé au genou droit le 23 janvier et n'a pas réintégré la formation, bien qu'il se soit entraîné en séries. Auteur de 13 buts et 36 points en 47 matches, l'athlète de 38 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation.

Kane, l'ancien des Sabres, a fourni neuf buts et 14 points en 17 matchs, durant la saison. Il a ajouté trois buts et une passe face aux Ducks, puis il n'a inscrit qu'un filet au deuxième tour.

Les Sharks envisagent toutefois l'avenir avec optimisme. Les jeunes joueurs ont montré de belles choses notamment, Tomas Hertl, Chris Tierney, Kevin Labanc et Timo Meier. Ce dernier a marqué 21 buts à 21 ans.