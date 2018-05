Contraint à huit maigres points au cours des trois premiers quarts, l’étoile du club torontois a dû observer, impuissant, les Raptors revenir au pointage, mais subir la défaite grâce à un tir parfait de LeBron James dans la dernière seconde du match numéro 3.

De son propre aveu, DeRozan admet avoir connu une soirée « extrêmement longue ».

« Franchement, il y a très peu de choses que je peux faire, sinon de laisser le temps faire son œuvre, admet DeRozan. La seule manière de tourner la page sera de retourner sur le terrain, et d’aider mes coéquipiers à remporter une victoire. »

Le temps presse pour les Raptors de Toronto, en retard 3 à 0 sur les Cavaliers de Cleveland en demi-finales de l’Association de l’Est. La quatrième rencontre de ce duel sera présentée lundi soir, à Cleveland.

Faire face au destin

Même si les Raptors semblent à court de solutions, leur entraîneur y croit toujours.

« Vous décidez de continuer à vous battre », affirme Dwane Casey.

Ce dernier se souvient de la finale de la NBA de 1996. Les Supersonics de Seattle, dont il était entraîneur adjoint, accusaient un retard de 3-0 contre les Bulls de Chicago.

« Tout le monde nous croyait éliminés, mais les joueurs ont choisi leur camp, rappelle Casey. Ils se sont dit "nous n’abandonnerons pas. Nous avons trop durement acquis cette chance pour abdiquer" ».

Seattle avait remporté les matchs no 4 et no 5 de la série, avant de voir Chicago remporter le sixième et ultime match de la finale.

Kyle Lowry a réitéré les propos de son entraîneur.

« Peu importe la situation, on se doit de lutter. »

En 129 occasions dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’a pu effacer un déficit de 0-3 pour remporter une ronde des séries éliminatoires.

Toronto, qui a pris le 1er rang de l’Association de l’Est grâce à une saison record de 59 victoires et 23 revers, a été tenu en échec par les Cavaliers. Les hommes de Dwane Casey n’ont pu montrer leur réelle identité. Au contraire, l’équipe a trouvé de nouvelles façons de perdre.

Au premier match de cette série, les Raptors ont mené la majeure partie de la rencontre, avant de s’incliner en prolongation 113-112. Lebron James a survolé le deuxième affrontement, marquant 43 points dans une victoire des siens 128 à 110.

Depuis, DeMar DeRozan a été contraint au rôle de spectateur, Kyle Lowry a été capable du meilleur comme du pire, et l’ailier fort, Serge Ibaka, peine à percer la formation de départ.

Le spectacle LeBron James

Dwane Casey a volontairement refusé d’utiliser des images du match no 3 pour préparer sa formation. Il a discuté avec DeMar DeRozan avant l’entraînement de dimanche, et il a tenu à remettre en contexte sa décision de laisser DeRozan de côté en fin de rencontre. Casey a expliqué qu’il ne souhaitait pas modifier la formation sur le terrain, à ce moment.

LeBron James a été la bougie d’allumage de son équipe. Il a du même coup fait appel à son brio pour saper l’enthousiasme des joueurs des Raptors lors de cette série.

S’il remportait le match de ce soir, Lebron James ajouterait à sa légende en s'approchant d’une participation à une huitième finale de la NBA de suite.