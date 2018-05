La poursuite met également en cause le Comité olympique des États-Unis et la Fédération américaine de taekwondo qui les acccuse d’avoir fermé les yeux sur les incidents et d’avoir permis aux deux hommes de voyager avec des jeunes femmes, malgré des allégations d’abus.

Ces accusations, révélées par le New York Times, surviennent dans la foulée de dénonciations semblables en gymnastique et en natation.

Un des avocats des plaignantes, Jonathan Little, précise que la poursuite a comme objectif de forcer les institutions à modifier leur fonctionnement afin que la sécurité des athlètes ait priorité sur les médailles et l’argent.

« Il faut cesser de voir le comité olympique comme de simples spectateurs. Ils sont des participants actifs, » a déclaré l’avocat.

U.S.A. Taekwondo a enquêté à la suite d’allégations en 2015 et les deux frères ont nié toutes les accusations.

La famille Lopez est considérée comme la famille royale du taekwondo aux États-Unis. Steven a participé à cinq Jeux olympiques et il est monté sur le podium à trois occasions grâce à des médailles d’or à Sydney (2000) et Athènes (2004), en plus d’une médaille de bronze à Pékin (2008).

Son frère Mark et sa sœur Diana ont aussi participé aux Jeux, toujours sous la supervision de leur frère Jean.

Au moins cinq athlètes contribuent à la poursuite sous le couvert de l’anonymat, mais quatre sont clairement identifiées.

C’est le cas de Heidi Gilbert, 36 ans, qui déclare que Jean Lopez est devenu son entraîneur en 2002. Madame Gilbert a gagné la médaille d’or aux Championnats panaméricains en Équateur cette année-là.

Après sa victoire, elle était dans sa chambre d’hôtel avec Diana Lopez. Cette dernière s’est éclipsée quand Jean est arrivé.

« Je croyais qu’on allait discuter de mon entraînement dans la poursuite de mon rêve olympique et il me projette sur le lit, » a déclaré Heidi Gilbert.

Les détails de l’agression se retrouvent dans la poursuite.

Malgré les incidents, Madame Gilbert est restée en contact avec Jean Lopez et a déménagé au Texas pour s’entraîner avec lui et d’autres athlètes d’élite. Elle a décrit l’environnement comme étant dysfonctionnel.

Heidi Gilbert accuse Jean Lopez de l’avoir agressé de nouveau, après l’avoir drogué lors d’un voyage en Allemagne en 2003.

Madame Gilbert n’a rapporté les agressions qu’en 2015, parce qu’elle s’attendait à être ignorée par les autorités au moment où elles se sont produites.

Un représentant du Comité olympique américain Patrick Sandusky a déclaré dans un communiqué que l’organisation « était profondément engagée à soutenir, protéger et autonomiser les athlètes que nous servons. »

« La création du Centre américain du sport sécuritaire, avec plusieurs autres actions, assurera que nos athlètes soient mieux protégés contre de tels actes odieux. »

U.S.A. Taekwondo a aussi publié un communiqué disant qu’elle revisait la poursuite et que « comme la cause est maintenant devant les tribunaux, il serait inapproprié de commenter pour le moment. »